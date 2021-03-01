Автовесы 100 тонн 18 метров
до 100 тонн
Грузоподъемность
18х3 метра
Размеры платформы
от 1 700 000 руб.
Подробнее
Автовесы 100 тонн 20 метров
до 100 тонн
Грузоподъемность
20х3 метра
Размеры платформы
от 1 900 000 руб.
Подробнее
Автовесы 100 тонн 21 метров
до 100 тонн
Грузоподъемность
21х3 метра
Размеры платформы
от 1 990 000 руб.
Подробнее
Автовесы 100 тонн 22 метра
до 100 тонн
Грузоподъемность
22х3 метра
Размеры платформы
от 2 080 000 руб.
Подробнее
Автовесы 100 тонн 24 метра
до 100 тонн
Грузоподъемность
24х3 метра
Размеры платформы
от 2 260 000 руб.
Подробнее
Автовесы 80 тонн 16 метров
до 80 тонн
Грузоподъемность
16х3 метра
Размеры платформы
от 1 485 000 руб.
Подробнее
Автовесы 80 тонн 18 метров
до 80 тонн
Грузоподъемность
18х3 метра
Размеры платформы
от 1 600 000 руб.
Подробнее
Автовесы 80 тонн 20 метров
до 80 тонн
Грузоподъемность
20х3 метра
Размеры платформы
от 1 780 000 руб.
Подробнее
Автовесы 80 тонн 21 метр
до 80 тонн
Грузоподъемность
21х3 метра
Размеры платформы
от 1 870 000 руб.
Подробнее
Автовесы 80 тонн 22 метра
до 80 тонн
Грузоподъемность
22x3 метра
Размеры платформы
от 1 960 000 руб.
Подробнее
Автовесы 80 тонн 24 метра
до 80 тонн
Грузоподъемность
24x3 метра
Размеры платформы
от 2 160 000 руб.
Подробнее
Автовесы 15 тонн 4,2 метра
до 15 тонн
Грузоподъемность
4,2х3 метра
Размеры платформы
от 400 000 руб.
Подробнее
Автовесы 15 тонн 6 метров
до 15 тонн
Грузоподъемность
6x3 метра
Размеры платформы
от 500 000 руб.
Подробнее
Автовесы 30 тонн 6 метров
до 30 тонн
Грузоподъемность
6х3 метра
Размеры платформы
от 530 000 руб.
Подробнее
Автовесы 30 тонн 7 метров
до 30 тонн
Грузоподъемность
7х3 метра
Размеры платформы
от 620 000 руб.
Подробнее
Автовесы 30 тонн 10 метров
до 30 тонн
Грузоподъемность
10х3 метра
Размеры платформы
от 880 000 руб.
Подробнее
Автовесы 30 тонн 12 метров
до 30 тонн
Грузоподъемность
12х3 метра
Размеры платформы
от 1 020 000 руб.
Подробнее
Автовесы 40 тонн 6 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
6х3 метра
Размеры платформы
от 550 000 руб.
Подробнее
Автовесы 40 тонн 8 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
8х3 метра
Размеры платформы
от 700 000 руб.
Подробнее
Автовесы 40 тонн 10 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
10x3 метра
Размеры платформы
от 900 000 руб.
Подробнее
Автовесы 40 тонн 11 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
11х3 метра
Размеры платформы
от 975 000 руб.
Подробнее
Автовесы 40 тонн 12 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
12х3 метра
Размеры платформы
от 1 050 000 руб.
Подробнее
Автовесы 40 тонн 15 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
15х3 метра
Размеры платформы
от 1 320 000 руб.
Подробнее
Автовесы 60 тонн 8 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
8х3 метра
Размеры платформы
от 740 000 руб.
Подробнее
Автовесы 60 тонн 10 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
10х3 метра
Размеры платформы
от 940 000 руб.
Подробнее
Автовесы 60 тонн 11 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
11х3 метра
Размеры платформы
от 1 000 000 руб.
Подробнее
Автовесы 60 тонн 12 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
12х3 метра
Размеры платформы
от 1 080 000 руб.
Подробнее
Автовесы 60 тонн 17 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
17x3 метра
Размеры платформы
от 1 500 000 руб.
Подробнее
Автовесы 60 тонн 16 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
16х3 метра
Размеры платформы
от 1 450 000 руб.
Подробнее
Автовесы 60 тонн 18 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
18x3 метра
Размеры платформы
от 1 560 000 руб.
Подробнее
Автовесы 60 тонн 15 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
15х3 метра
Размеры платформы
от 1 370 000 руб.
Подробнее