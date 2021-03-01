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Производство автомобильных и вагонных весов в России с 2005 года
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Главная Каталог Автомобильные весы

Автомобильные весы

Тип Вид
Тонны
Метры
Предназначение
Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-3-18
Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-3-18
Автовесы 100 тонн 18 метров
до 100 тонн
Грузоподъемность
18х3 метра
Размеры платформы
от 1 700 000 руб.
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Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-4-20
Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-4-20
Автовесы 100 тонн 20 метров
до 100 тонн
Грузоподъемность
20х3 метра
Размеры платформы
от 1 900 000 руб.
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Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-4-21
Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-4-21
Автовесы 100 тонн 21 метров
до 100 тонн
Грузоподъемность
21х3 метра
Размеры платформы
от 1 990 000 руб.
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Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-4-22
Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-4-22
Автовесы 100 тонн 22 метра
до 100 тонн
Грузоподъемность
22х3 метра
Размеры платформы
от 2 080 000 руб.
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Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-4-24
Автомобильные весы ТИТАН ВА 100-4-24
Автовесы 100 тонн 24 метра
до 100 тонн
Грузоподъемность
24х3 метра
Размеры платформы
от 2 260 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-3-16
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-3-16
Автовесы 80 тонн 16 метров
до 80 тонн
Грузоподъемность
16х3 метра
Размеры платформы
от 1 485 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-3-18
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-3-18
Автовесы 80 тонн 18 метров
до 80 тонн
Грузоподъемность
18х3 метра
Размеры платформы
от 1 600 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-4-20
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-4-20
Автовесы 80 тонн 20 метров
до 80 тонн
Грузоподъемность
20х3 метра
Размеры платформы
от 1 780 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-4-21
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-4-21
Автовесы 80 тонн 21 метр
до 80 тонн
Грузоподъемность
21х3 метра
Размеры платформы
от 1 870 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-4-22
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-4-22
Автовесы 80 тонн 22 метра
до 80 тонн
Грузоподъемность
22x3 метра
Размеры платформы
от 1 960 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-4-24
Автомобильные весы ТИТАН ВА 80-4-24
Автовесы 80 тонн 24 метра
до 80 тонн
Грузоподъемность
24x3 метра
Размеры платформы
от 2 160 000 руб.
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Автомобильные весы ТИТАН ВА 15-1-4,2
Автомобильные весы ТИТАН ВА 15-1-4,2
Автовесы 15 тонн 4,2 метра
до 15 тонн
Грузоподъемность
4,2х3 метра
Размеры платформы
от 400 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 15-1-6
Автомобильные весы ТИТАН ВА 15-1-6
Автовесы 15 тонн 6 метров
до 15 тонн
Грузоподъемность
6x3 метра
Размеры платформы
от 500 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 30-1-6
Автомобильные весы ТИТАН ВА 30-1-6
Автовесы 30 тонн 6 метров
до 30 тонн
Грузоподъемность
6х3 метра
Размеры платформы
от 530 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 30-1-7
Автомобильные весы ТИТАН ВА 30-1-7
Автовесы 30 тонн 7 метров
до 30 тонн
Грузоподъемность
7х3 метра
Размеры платформы
от 620 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 30-2-10
Автомобильные весы ТИТАН ВА 30-2-10
Автовесы 30 тонн 10 метров
до 30 тонн
Грузоподъемность
10х3 метра
Размеры платформы
от 880 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 30-2-12
Автомобильные весы ТИТАН ВА 30-2-12
Автовесы 30 тонн 12 метров
до 30 тонн
Грузоподъемность
12х3 метра
Размеры платформы
от 1 020 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-1-6
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-1-6
Автовесы 40 тонн 6 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
6х3 метра
Размеры платформы
от 550 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-1-8
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-1-8
Автовесы 40 тонн 8 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
8х3 метра
Размеры платформы
от 700 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-2-10
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-2-10
Автовесы 40 тонн 10 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
10x3 метра
Размеры платформы
от 900 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-2-11
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-2-11
Автовесы 40 тонн 11 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
11х3 метра
Размеры платформы
от 975 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-2-12
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-2-12
Автовесы 40 тонн 12 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
12х3 метра
Размеры платформы
от 1 050 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-3-15
Автомобильные весы ТИТАН ВА 40-3-15
Автовесы 40 тонн 15 метров
до 40 тонн
Грузоподъемность
15х3 метра
Размеры платформы
от 1 320 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-2-8
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-2-8
Автовесы 60 тонн 8 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
8х3 метра
Размеры платформы
от 740 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-2-10
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-2-10
Автовесы 60 тонн 10 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
10х3 метра
Размеры платформы
от 940 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-2-11
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-2-11
Автовесы 60 тонн 11 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
11х3 метра
Размеры платформы
от 1 000 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-2-12
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-2-12
Автовесы 60 тонн 12 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
12х3 метра
Размеры платформы
от 1 080 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-3-17
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-3-17
Автовесы 60 тонн 17 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
17x3 метра
Размеры платформы
от 1 500 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-3-16
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-3-16
Автовесы 60 тонн 16 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
16х3 метра
Размеры платформы
от 1 450 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-3-18
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-3-18
Автовесы 60 тонн 18 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
18x3 метра
Размеры платформы
от 1 560 000 руб.
Подробнее
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-3-15
Автомобильные весы ТИТАН ВА 60-3-15
Автовесы 60 тонн 15 метров
до 60 тонн
Грузоподъемность
15х3 метра
Размеры платформы
от 1 370 000 руб.
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Виды автомобильных весов

Производитель придерживаются общепринятых стандартов при разработке каталога продукции для организации производства и ведения учета. Автовесы могут классифицироваться по разным параметрам, рассмотрим примеры.

Виды автовесов по типу грузоприемного устройства (ГПУ)

Это основной тип различия моделей автовесов, который подразумевает под собой глобальную разницу в конструкции, целях и задачах.  
Описание Преимущества Недостатки
Стационарные автомобильные весы платформенного типа предназначены для взвешивания транспорта с полным заездом на ГПУ. Это основной тип автовесов, который используется промышленными предприятиями, логистическими компаниями, горнодобывающей отраслью, складами, в том числе для коммерческого использования.
  • Прочная грузоприемная платформа с каркасом, способным выдерживать значительные перегрузки
  • Большой ресурс оборудования, рассчитанный на длительный срок эксплуатации
  • Возможность коммерческого использования
  • Необходимость проведения фундаментных работ
  • Высокая цена, которая включает не только стоимость оборудования, но и стоимость доставки, аренды спецтехники, возведения фундамента и монтажа
Стационарные колейные автомобильные весы являются модификацией предыдущего пункта, призванной снизить цену оборудования, сделать его более доступным. У них в конструкции грузоприемного устройства имеется технологическая ниша - межколейное пространство.
  • Значительное снижение цены оборудования по сравнению с платформенными автомобильными весами при сохранении большей части ресурса и срока службы
  • Возможность коммерческого использования
  • Меньшая прочность и жесткость конструкции по сравнению с предыдущим пунктом
  • Наличие межколейного пространства создает повышенный риск схода автомобиля
  • Необходимость возведения фундамента или установки дорожных плит
Малотоннажные автомобильные весы предназначены для взвешивания небольших грузовиков и самосвалов - ГАЗелей, КАМАЗов, ЗиЛов. Принципиально, кроме размеров и максимальной нагрузки они ничем не отличаются от стационарных моделей.
  • Под них обычно не делается полноценный капитальный фундамент, а устанавливаются дорожные плиты или выравнивается и отсыпается площадка
  • Цена значительно ниже, чем у предыдущих моделей
  • Относительная мобильность оборудования и возможность установить на новое место
  • Возможность использования в коммерческих целях
  • Ограниченный диапазон максимальных нагрузок и размеров (максимум 30...40 тонн при длине 6...8 м)
Поосные автомобильные весы измеряют массу автомобиля поэтапно, во время заезда транспортным средством каждой осью на грузоприемное устройство. Данный тип автовесов используется для контроля осевой нагрузки автомобиля, а общая масса автомобиля, вычисляемая суммированием результатов, является факультативной величиной.
  • Этот тип весов оптимально приспособлен для взвешивания транспортных средств в движении, что значительно увеличивает их пропускную способность
  • Потенциальная возможность измерить массу автопоезда любой длины и массы
  • При относительно низкой цене самих автовесов, стоимость возведения фундамента и подъездных путей может увеличить затраты в несколько раз
  • Нельзя использовать в коммерческих целях для отгрузки товара
Подкладные автомобильные весы - это компромиссное решение, которое решает проблему со взвешиванием транспорта при невозможности использования полноценных агрегатов. Их главным и единственным преимуществом является высокая мобильность.
  • Маленькая масса и размеры подкладных площадок позволяют их транспортировать на легковой машине и развертывать для применения в короткие сроки силами одного человека
  • Подавляющее большинство моделей не внесены в Госреестр
  • Низкая точность и перманентная зависимость результатов измерения от рельефа площадки
  • Маленький ресурс

Виды автовесов по способу установки

Виды автомобильных весов по методу работы

Виды автомобильных весов по режиму работы

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inf@kubves.ru
Производство автомобильных и вагонных весов в России с 2005 года
2005 - 2021 © КубаньВесСервис
352451, РФ, Краснодарский край, Успенский р-он, с.Успенское, Промзона
+7(918)250-90-60 Заказать звонок Купить весы
С 2005 года мы успешно решаем самые амбициозные и нестандартные задачи, участвуем в тендерах и государственных закупках. Мы готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества для крупных заказчиков и дилеров из России и СНГ.
Александр Иванников Генеральный директор КубаньВесСервис
Александр Иванников
Генеральный директор "Кубвессервис"

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