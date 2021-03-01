Стационарные автомобильные весы платформенного типа предназначены для взвешивания транспорта с полным заездом на ГПУ. Это основной тип автовесов, который используется промышленными предприятиями, логистическими компаниями, горнодобывающей отраслью, складами, в том числе для коммерческого использования. Прочная грузоприемная платформа с каркасом, способным выдерживать значительные перегрузки

Большой ресурс оборудования, рассчитанный на длительный срок эксплуатации

Возможность коммерческого использования Необходимость проведения фундаментных работ

Высокая цена, которая включает не только стоимость оборудования, но и стоимость доставки, аренды спецтехники, возведения фундамента и монтажа

Стационарные колейные автомобильные весы являются модификацией предыдущего пункта, призванной снизить цену оборудования, сделать его более доступным. У них в конструкции грузоприемного устройства имеется технологическая ниша - межколейное пространство. Значительное снижение цены оборудования по сравнению с платформенными автомобильными весами при сохранении большей части ресурса и срока службы

Возможность коммерческого использования Меньшая прочность и жесткость конструкции по сравнению с предыдущим пунктом

Наличие межколейного пространства создает повышенный риск схода автомобиля

Необходимость возведения фундамента или установки дорожных плит

Малотоннажные автомобильные весы предназначены для взвешивания небольших грузовиков и самосвалов - ГАЗелей, КАМАЗов, ЗиЛов. Принципиально, кроме размеров и максимальной нагрузки они ничем не отличаются от стационарных моделей. Под них обычно не делается полноценный капитальный фундамент, а устанавливаются дорожные плиты или выравнивается и отсыпается площадка

Цена значительно ниже, чем у предыдущих моделей

Относительная мобильность оборудования и возможность установить на новое место

Возможность использования в коммерческих целях Ограниченный диапазон максимальных нагрузок и размеров (максимум 30...40 тонн при длине 6...8 м)

Поосные автомобильные весы измеряют массу автомобиля поэтапно, во время заезда транспортным средством каждой осью на грузоприемное устройство. Данный тип автовесов используется для контроля осевой нагрузки автомобиля, а общая масса автомобиля, вычисляемая суммированием результатов, является факультативной величиной. Этот тип весов оптимально приспособлен для взвешивания транспортных средств в движении, что значительно увеличивает их пропускную способность

Потенциальная возможность измерить массу автопоезда любой длины и массы При относительно низкой цене самих автовесов, стоимость возведения фундамента и подъездных путей может увеличить затраты в несколько раз

Нельзя использовать в коммерческих целях для отгрузки товара