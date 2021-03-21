Компания «КубаньВесСервис» предлагает Вашему вниманию нашу основную продукцию - бесфундаментные автомобильные весы и электронные вагонные весы, точные и надежные, способные выдерживать различную серьёзную нагрузку.
Мы рады приветствовать вас на официальном сайте «КубаньВесСервис»!
Наша компания всегда открыта для сотрудничества с новыми заказчиками, постоянными клиентами и бизнес-партнерами. Собственное производство автомобильных весов и вагонных моделей оборудования позволяет нам:
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Мы знаем, что время не стоит на месте, и, чтобы удовлетворить требования клиентов, мы внедряем в производство новейшие технологии, отдавая при этом дань проверенным традициям. Поэтому продукция нашей компании соответствует всем современным требованиям по точности, надежности, эргономике и даже дизайну.
1. Бесфундаментные автомобильные весы:
Данные модели отличаются особой точностью, практически не реагируют на природные факторы, подходят для измерения массы любого типа грузов, потому используются в самых разных отраслях – от сельского хозяйства до промышленности. Дополнительным преимуществом является наличие специальных тензодатчиков и ПО, позволяющих обеспечить учет измеряемых грузов на коммерческих предприятиях.
2. Вагонные весы:
Чтобы купить вагонные или автомобильные весы от производителя, достаточно оставить заявку на нашем сайте или связаться с менеджером компании по телефону. По номеру 8 800 775 94 26 вы сможете позвонить бесплатно!
Остались вопросы? Просто позвоните по бесплатному номеру 8 800 775-94-26 – и мы решим все проблемы без промедления! Сотрудничество с «КубаньВесСервис»» – это ваше взвешенное решение, которое точно является самым выгодным!
Наша фирма брала автомобильные весы BA 60-2-12 в лизинг. Государственную сверку провели прямо при доставке. Весы абсолютно точные, работают чётко, так же порадовала возможность модернизации в зависимости от возрастающих нужд. В целом за все ставлю заслуженные 5 звезд.
Здравствуйте дорогие друзья В этой компании реально очень качественные весы Титан которые реально продержится на вашей машине очень долго и переживать вам совершенно не придётся в этом я уже удостоверился
Заказывали на работу такие весы. Функцию свою выполняют идеально. Взвешивают большегрузы точно. Рекомендую.
Хорошие весы, точные благодаря им можно взвесить большегрузы, полуприцепов. Довольно просты в использовании. Хорошая коррозионная стойкость. Рекомендую
Приобретали здесь автомобильные весы Титан. Нареканий нет, весы отличные, качественные и надёжные. Покупкой только довольны. Спасибо
Очень качественные автомобильные весы. Благодаря им можно спокойно вести учет, так как показывают максимально точно. У компании большой опыт работы в этой сфере, что немаловажно при выборе товара. Спасибо!
Спасибо, мы приняли вашу заявку.
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.