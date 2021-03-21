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Производство автомобильных и вагонных весов в России с 2005 года
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Краснодарский край с. Успенское Промзона Пн-Пт 8.00-17.00 Email: inf@kubves.ru icon icon
Email: inf@kubves.ru
Краснодарский край с. Успенское Промзона Пн-Пт 8.00-17.00
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Точные автомобильные
и вагонные весы

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    Укажите параметры ваших будущих весов
    0
    0 Максимальная грузоподъемность (тонн)
    150
    0
    0Кол-во взвешиваний в сутки
    500
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    Григорян Геворг
    Руководитель отдела продаж
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    Укажите размеры грузоприемной платформы
    0
    0 Длина грузоприемной платформы (метры)
    50
    0
    0Ширина грузоприемной платформы (метры)
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    Титан 21м 100 тонн г. Грозный
    Титан 21м 100 тонн г. Грозный
    Титан 18м 80 тонн с. Верхнерусское
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    Титан 20м 80 тонн х. Новоалександровка
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    Титан 16м 80 тонн в г. Балабаново
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    Титан 24м 100 тонн 2018 год
    Титан 24м 100 тонн 2018 год
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    Титан ВА 80-3-18 в 2021г
    пос. Ильечев
    Титан 18м 100 тонн 2018 год
    Титан 18м 100 тонн 2018 год
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    Официальный сайт КубаньВесСервис

    Компания «КубаньВесСервис» предлагает Вашему вниманию нашу основную продукцию - бесфундаментные автомобильные весы и электронные вагонные весы, точные и надежные, способные выдерживать различную серьёзную нагрузку.

    Мы рады приветствовать вас на официальном сайте «КубаньВесСервис»!

    Наша компания всегда открыта для сотрудничества с новыми заказчиками, постоянными клиентами и бизнес-партнерами. Собственное производство автомобильных весов и вагонных моделей оборудования позволяет нам:

    • гарантировать качество, соответствующее всем требованиям Госстандарта;
    • оказывать профессиональные услуги по установке оборудования «под ключ»;
    • устанавливать лучшие цены на вагонные и автомобильные весы в РФ.

    Нашли стоимость оборудования ниже, чем у нас? Мы предоставим скидку на выбранную вами модель!

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    Ассортимент продукции армавирского весового завода «КубаньВесСервис»

    Мы знаем, что время не стоит на месте, и, чтобы удовлетворить требования клиентов, мы внедряем в производство новейшие технологии, отдавая при этом дань проверенным традициям. Поэтому продукция нашей компании соответствует всем современным требованиям по точности, надежности, эргономике и даже дизайну.

    1. Бесфундаментные автомобильные весы:

    • для грузов с НВП 30/40/60/80/100 тонн (длина платформы – до 24 м);
    • для различного типа измерений – поосные, потележечные, для взвешивания авто целиком;
    • для взвешивания в статике или во время движения.

    Данные модели отличаются особой точностью, практически не реагируют на природные факторы, подходят для измерения массы любого типа грузов, потому используются в самых разных отраслях – от сельского хозяйства до промышленности. Дополнительным преимуществом является наличие специальных тензодатчиков и ПО, позволяющих обеспечить учет измеряемых грузов на коммерческих предприятиях.

    2. Вагонные весы:

    • для грузов с НВП 100/150/200 тонн (длина платформы – до 6 м);
    • для взвешивания в движении и в неподвижном положении;
    • для проведения измерений в статическом положении вагонов в составе поезда без их предварительной расцепки.

    Чтобы купить вагонные или автомобильные весы от производителя, достаточно оставить заявку на нашем сайте или связаться с менеджером компании по телефону. По номеру 8 800 775 94 26 вы сможете позвонить бесплатно!

    Почему «КубаньВесСервис»?

    • Мы гарантируем неизменно высокое качество и исключительную точность каждых весов, сходящих с конвейера.
    • Мы формируем штат только из настоящих профессионалов, работающих на результат.
    • Мы предлагаем услуги полного цикла – от производства и продажи весового оборудования до транспортировки и установки на объекте заказчика.
    • Мы всегда открыты в работе с клиентами, а потому предлагаем простые, понятные и удобные условия сотрудничества.
    • Мы придерживаемся лояльной и прозрачной ценовой политики, не завышая стоимость представленных в каталоге моделей. Для крупных государственных предприятий и коммерческих компаний мы готовы предложить особые условия поставки наших изделий.

    Остались вопросы? Просто позвоните по бесплатному номеру 8 800 775-94-26 – и мы решим все проблемы без промедления! Сотрудничество с «КубаньВесСервис»» – это ваше взвешенное решение, которое точно является самым выгодным!

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    Ваши отзывы
    Rated 5,0 out of 5
    07.04.2023

    Наша фирма брала автомобильные весы BA 60-2-12 в лизинг. Государственную сверку провели прямо при доставке. Весы абсолютно точные, работают чётко, так же порадовала возможность модернизации в зависимости от возрастающих нужд. В целом за все ставлю заслуженные 5 звезд.

    Кирилл
    Rated 5,0 out of 5
    13.02.2023

    Здравствуйте дорогие друзья В этой компании реально очень качественные весы Титан которые реально продержится на вашей машине очень долго и переживать вам совершенно не придётся в этом я уже удостоверился

    Максим
    Rated 5,0 out of 5
    19.01.2023

    Заказывали на работу такие весы. Функцию свою выполняют идеально. Взвешивают большегрузы точно. Рекомендую.

    Алина
    Rated 5,0 out of 5
    21.12.2022

    Хорошие весы, точные благодаря им можно взвесить большегрузы, полуприцепов. Довольно просты в использовании. Хорошая коррозионная стойкость. Рекомендую

    Антон
    Rated 5,0 out of 5
    05.12.2022

    Приобретали здесь автомобильные весы Титан. Нареканий нет, весы отличные, качественные и надёжные. Покупкой только довольны. Спасибо

    Юлия
    Rated 5,0 out of 5
    22.11.2022

    Очень качественные автомобильные весы. Благодаря им можно спокойно вести учет, так как показывают максимально точно. У компании большой опыт работы в этой сфере, что немаловажно при выборе товара. Спасибо!

    Владимир
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    Производство автомобильных и вагонных весов в России с 2005 года
    2005-2024 © КубаньВесСервис
    352451, РФ, Краснодарский край, Успенский р-он, с.Успенское, Промзона
    Режим работы:
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    С 2005 года мы успешно решаем самые амбициозные и нестандартные задачи, участвуем в тендерах и государственных закупках. Мы готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества для крупных заказчиков и дилеров из России и СНГ.
    Александр Иванников Генеральный директор КубаньВесСервис
    Александр Иванников
    Генеральный директор "Кубаньвессервис"

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